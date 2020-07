CAMPOBASSO – Piano Strategico del Turismo e Cultura nella discussione in consiglio regionale: ribaditi per l’ennesima volta i programmi e le azioni previsti per il rilancio dei settori in Molise.

Spiega l’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno: “A sette mesi, e non un anno, dalla sua approvazione, nonostante i rallentamenti dovuti dai vari DPCM, Sviluppo Italia ha espletato la gara per il Piano della Comunicazione, a settembre saremo pronti con la Normativa Quadro sul turismo e la presentazione degli assi e delle azioni collegati allo stesso PST. Mentre molti parlano per screditare il lavoro di questi due anni, noi continuiamo a lavorare per il Molise!”.