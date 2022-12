Piero Ricci e la sua Piccola Orchestra Ecletnica aprono la rassegna “Palcoscenici” a Isernia [FOTO]

ISERNIA – “Uno straordinario Piero Ricci e la sua Piccola Orchestra Ecletnica hanno dato il via alla rassegna “Palcoscenici” ad Isernia, voluta dall’Assessorato regionale al Turismo e Cultura, che per tutto il mese di dicembre vedranno grandi artisti esibirsi del calibro di Fiorella Mannoia, Noemi, Paola Turci e altre star della musica italiana e del teatro che presto annunceremo”.

Così l’assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno. “Per l’occasione – aggiunge – è stato inaugurato il foyer dell’Auditorium di Isernia con il follow up delle iniziative che nel 2022, in giro per l’Italia, con l’AAST, abbiamo realizzato e che hanno portato un ritorno d’immagine straordinario per tutto il Molise”. E, a proposito di ieri sera con il tutto esaurito, Cotugno conclude: “Che dire… grande Piero Ricci!”.