Pietracatella, borse di studio AS 2021/2022: come fare domanda

PIETRACATELLA – Avviso pubblico borse di studio a favore studenti iscritti scuola secondaria superiore di secondo grado anno scolastico 2021/2022. Gli studenti maggiorenni (o chi ne esercita la potestà genitoriale) iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022, il cui indicatore economico equivalente familiare (ISEE in corso di validità) non sia superiore ad € 10.632,94, possono presentare istanza per essere inseriti nella graduatoria al fine ottenere borsa di studio finalizzata all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, che saranno erogati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

La misura minima di ciascuna borsa di studio è pari ad € 200.00. Le istanze prodotte dai cittadini residenti nel Comune di Pietracatella, titolari di potestà genitoriale o dagli alunni stessi se maggiorenni, devono essere compilate sull’apposito modulo di richiesta “A” predisposto dalla Regione Molise, disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di Pietracatella o scaricabile dal sito www.comune.pietracatella.cb.it e presentante, corredate da ISEE in corso di validità, documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale dell’alunno, entro e non oltre il 12 maggio 2022 direttamente all’ufficio protocollo del Comune – tramite mail, riconducibile al richiedente, su indirizzo di posta elettronica: info@comune.pietracatella.cb.it; comune.pietracatella@pec.it

La Regione Molise, ricevuta la graduatoria dei richiedenti formulata dai Comuni in base all’ISEE, procederà alla formazione di una graduatoria unica regionale, al fine di consentire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di assegnare agli aventi diritto le borse di studio mediante bonifico domiciliato.

Per info e modello di domanda: https://www.comune.pietracatella.cb.it/pietracatella/po/mostra_news.php?id=356&area=H