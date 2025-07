Musica, danze e tradizioni globali in Piazza Santa Maria. Il Festival Internazionale del Folklore anima Pietracatella con ospiti da Martinica, Messico, Georgia e Colombia

PIETRACATELLA – Dopo l’entusiasmante successo della scorsa edizione, Pietracatella è pronta ad accogliere uno degli eventi culturali più attesi dell’estate molisana: il Festival Internazionale del Folklore – Dove il folklore incontra il mondo, organizzato dall’Associazione culturale Gruppo Folk La Morgia, in collaborazione con il Comune di Pietracatella, Regione Molise, Pro Loco Pietramurata, Gruppo Teatrale Pietracatella ‘90 e con il sostegno dello sponsor ufficiale ERG.

La serata, in programma per mercoledì 13 agosto alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria, promette di essere un viaggio emozionante tra culture, suoni e tradizioni popolari provenienti da ogni angolo del pianeta. Sul palco si alterneranno cinque gruppi internazionali, in rappresentanza di Martinica, Messico, Georgia, Colombia e Molise, per una celebrazione vivace e autentica del patrimonio culturale mondiale.

“Il folklore non è solo danza e musica: è identità, è radice, è scambio. Questo festival è un ponte tra i popoli, un’occasione per ascoltare storie raccontate con i piedi che battono ritmi antichi e con i costumi che narrano tradizioni millenarie”, afferma Ivo Polo, storico direttore artistico del festival, recentemente tornato alla guida del progetto con nuova energia e visione.

Dopo il successo dello scorso anno e l’importante esperienza educativa con la scuola primaria di Pietracatella, Polo ha deciso di rilanciare il festival e di rifondare l’associazione con uno sguardo aperto al futuro:

“Lavorare con i bambini è stato un passaggio fondamentale. Mi ha ricordato quanto il folklore possa essere uno strumento potente per formare le nuove generazioni. Questo festival nasce da quell’entusiasmo e coinvolge oggi non solo veterani del gruppo, ma tantissimi giovani e giovanissimi, curiosi di riscoprire le proprie radici”, spiega Polo.

Il Gruppo Folk La Morgia di Pietracatella rappresenterà con orgoglio la cultura molisana, affiancandosi a compagnie folkloriche di fama internazionale, in uno spettacolo che unisce tradizione e scoperta, musica e danza, comunità e ospitalità.

Il Festival Internazionale del Folklore non è solo un evento: è un invito all’incontro, all’ascolto, all’apertura. Un’opportunità per la comunità locale di vivere un’esperienza culturale intensa, e per i visitatori di scoprire l’anima accogliente e autentica di Pietracatella.

Ingresso gratuito.