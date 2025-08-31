A Campobasso “Le Nozze di Figaro” e Pizza e Birra Village. Ad Agnone, Casearia 2025, a Capracotta il Arsura Festival Off

REGIONE – Oggi, domenica 31 agosto, in Molise, si respira un’aria vivace, fatta di sapori autentici, cultura e musica. Molisenews25 ricorda che a Campobasso, l’atmosfera è vivace: il “Pizza e Birra Village” richiama buongustai e curiosi con profumi irresistibili e un sottofondo musicale che accompagna le serate estive. Poco distante, la Festa di San Giovannello riporta il quartiere alle sue radici, tra riti religiosi e momenti di convivialità che uniscono generazioni.

Ma è al Teatro Savoia che si respira aria di grande cultura: “Le Nozze di Figaro” di Mozart va in scena con un cast di giovani talenti internazionali, pronti a incantare il pubblico con la freschezza e la passione delle loro interpretazioni. Ad Agnone, invece, si celebra l’eccellenza casearia con l’edizione 2025 della fiera “Casearia”: un viaggio tra oltre 250 formaggi italiani, dove ogni assaggio racconta una storia di territorio, tradizione e maestria artigiana. E se si cerca un po’ di respiro tra natura e musica, Capracotta offre il suo scenario montano per l’Arsura Festival Off: oggi pomeriggio, Leo Pari porterà la sua musica a Prato Gentile, chiudendo il festival con un concerto immerso nel verde.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 31 AGOSTO

“Pizza e birra village” a Campobasso.

Casearia 2025 ad Agnone.

Festa San Giovannello a Campobasso.

Arsura Festival Off a Capracotta.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).