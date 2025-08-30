Scuola: ecco le assunzioni in Molise per il nuovo anno

CAMPOBASSO – Alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico fissato lunedì primo settembre, per gli studenti il 15 settembre, l’Ufficio scolastico regionale (Usr) del Molise ha diffuso i dati relativi alle assunzioni a tempo indeterminato dei docenti.

Sono 48 per la scuola primaria e dell’infanzia, comprensive dei posti comuni e di sostegno, 60 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, 24 i posti di religione. Per quanto riguarda il personale Ata, amministrativo, tecnico e ausiliario, i posti assegnati sono 53.