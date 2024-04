Pietracatella tra i beneficiari del finanziamento dell’Avviso ‘Spazioscuola’

PIETRACATELLA – Firmata, il 3 aprile presso la sala del Parlamentino in via Genova, la Convenzione tra Regione Molise e Comune di Pietracatella per ristrutturazione di spazi didattici, la realizzazione di aree gioco-aggregazione all’aperto e l’adeguamento degli spazi per l’attività motoria nelle Scuole di Pietracatella. per un valore di 100mila euro.

“In tempi rapidi approveremo il progetto esecutivo e realizzeremo l’intervento già a partire da questa estate – dice il vice sindaco Donato Angiolillo – L’obiettivo è quello di creare un’area esterna di gioco inclusiva dove tutti i bambini possano giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I singoli giochi sono progettati per offrire la possibilità di essere utilizzati in contemporanea e in autonomia dalla maggior parte degli studenti anche quelli con disabilità motorie e/o cognitive.”

L’intervento prevede, inoltre, la riorganizzazione e il riadattamento degli spazi a servizio del plesso scolastico; al piano primo l’attuale aula informatica-lettura verrà riorganizzata per renderla polivalente e adattabile a diversi utilizzi didattici anche con attività in realtà aumentata.

Tanti i comuni molisani destinatari dei finanziamenti previsti a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione Area Tematica ‘Istruzione e Formazione’, Sezione Speciale 1 contrasto effetti Covid-19. La Regione Molise, con la misura ‘Spazioscuola’, così, ha consentito a diversi Comuni la ristrutturazione degli spazi didattici, la realizzazione di aree gioco-aggregazione all’aperto e l’adeguamento degli spazi per l’attività motoria.