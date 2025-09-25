Plastic Free: sabato bonifica ambientale lungo il canale di Montevairano

Il 27 settembre volontari in azione per ripulire il canale di Montevairano. Iniziativa Plastic Free con il Comune di Campobasso, SEA e Guardie Ambientali

CAMPOBASSO – Sabato 27 settembre si terrà un’importante iniziativa ecologica promossa da Plastic Free Molise, in collaborazione con il Comune di Campobasso, finalizzata alla bonifica di un tratto del canale lungo la Strada Provinciale 143 (Montevairano), in corrispondenza del ponte “Faiete”, circa 500 metri dopo la rotonda dell’ex Cattolica in direzione Oratino.

L’evento rientra nella Giornata Nazionale Plastic Free, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e vedrà la partecipazione attiva delle Guardie Ambientali di Campobasso e della SEA, partner ormai consolidati nelle operazioni di tutela ambientale sul territorio.

I volontari e gli operatori saranno impegnati nel recupero di una grande quantità di rifiuti di vario genere, abbandonati illegalmente nel canale sottostante la strada. Un gesto incivile che danneggia profondamente l’ambiente, ancora più grave se avviene in un’area di pregio naturalistico come quella di Montevairano.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Appuntamento alle ore 10:15 direttamente sul luogo delle operazioni.

Per informazioni: contattare il referente Plastic Free al numero 334 1017729.