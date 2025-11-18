Podgorica, il Molise al 4° Steering Committee del progetto SA Resilience

Il Molise ha partecipato al 4° Steering Committee del progetto SA Resilience a Podgorica, focus su emergenze e risorse idriche

PODGORICA – L’11 novembre la capitale del Montenegro ha ospitato il quarto Steering Committee del progetto europeo “SA Resilience – Promotion of territorial resilience in the South Adriatic”, che vede coinvolti Albania, Italia e Montenegro. L’iniziativa punta a rafforzare la capacità di prevenzione e risposta alle emergenze e a sviluppare una gestione condivisa delle risorse naturali, con particolare attenzione a quelle idriche.

Per il Molise erano presenti il dott. Carlo Marinelli e il dott. Nicola De Santis, impegnati nel coordinamento finanziario e nella partecipazione alle attività di formazione e cooperazione. La Regione ha confermato il completamento delle azioni previste e la piena adesione al percorso comune, senza criticità.

Durante la riunione, i partner hanno discusso i progressi: dalla predisposizione di piani di prevenzione e nuove tecnologie in Albania, alle attività di modellazione idrologica curate da Acquedotto Pugliese, fino all’acquisto di mezzi antincendio da parte del Montenegro.

Il comitato ha definito i prossimi passi per due documenti strategici: la Joint Water Management Strategy, dedicata alla gestione condivisa delle risorse idriche, e il Joint Protocol and Standard Operating Procedures, che stabilirà modalità comuni di risposta alle emergenze transfrontaliere, con particolare attenzione agli incendi boschivi.

È stata inoltre decisa una revisione del piano di comunicazione, con l’introduzione di una brochure digitale interattiva per raccontare esperienze e buone pratiche. Il prossimo Steering Committee si terrà tra marzo e maggio 2026, organizzato da Acquedotto Pugliese.