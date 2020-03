Poietika 2020, rinviata al mese di settembre al sesta edizione

CAMPOBASSO – La Fondazione Molise Cultura, in ragione dell’emergenza Coronavirus e dei provvedimenti restrittivi emanati dal Governo, disposizioni che riguardano in maniera particolare spettacoli e manifestazioni, comunica che l’edizione di Poietika 2020, prevista per il prossimo mese di aprile, è rinviata al mese di settembre.

Così è stata descritta la nuova edizione: “Sesta edizione di Poietika e già questo è un dato che ci riempie di gioia e di orgoglio: il fatto che un festival, che declina la parola nelle arti, si sia radicato nel tessuto della nostra Regione e si sia imposto all’attenzione nazionale come uno dei più significativi Art Festival. Quest’anno il tema scelto è una riflessione sul sud del mondo, sud inteso non solo in senso geografico, ma come declinazione di temi, storia, “condizioni” che da sempre, nella realtà e nell’immaginario collettivo, hanno caratterizzato il sud.

La nostra convinzione è che la grande “vertenza” del sud debba riconquistare un ruolo centrale nella riflessione generale, al netto di atteggiamenti pregiudiziali e strumentali, con l’intento di guardare a quanto di positivo il sud del mondo ha dato e continua a dare in termini di “saperi”, conoscenze, impegno, cultura.

Un Festival che coinvolgerà spazi e ambiti diversi, con l’obiettivo di arricchire la riflessione (tra giornalismo, musica, letteratura, storia, teatro) sul passato e sul presente, ma soprattutto sulle potenzialità che costruiscano l’orizzonte di senso per il futuro”.