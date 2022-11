Presentazione calendario della Settimana Nazionale di Nati per Leggere

CAMPOBASSO – Giovedì 17 novembre, alle ore 11.30, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa per presentare il calendario completo delle iniziative prevista per la Settimana Nazionale di Nati per Leggere.

Anche quest’anno, infatti, torna, dal 19 al 27 novembre, la Settimana Nazionale Nati per Leggere. Bambini e bambine con le loro famiglie, operatori e operatrici, volontari e volontarie di Nati per Leggere di ciascuna regione sono pronti a dar vita a questo importante appuntamento annuale che coinvolge tutta la rete nazionale Nati per Leggere. Una rete fatta di molteplici fili, molteplici trame e legami che, come in una maglia, sono pronti a catturare voci e storie che aspettano solo di essere raccontate.

Alla conferenza stampa di presentazione di giovedì 17 novembre a Palazzo San Giorgio, parteciperanno il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e i rappresentanti dell’associazione Nati Per Leggere Molise.