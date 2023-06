Presentazione primo Ecomuseo Virtuale sui riti del fuoco a Campobasso

CAMPOBASSO – Venerdì 16 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala ‘Enrico Fermi’ della Biblioteca di Ateneo, sarà presentato il ‘Primo Ecomuseo Virtuale sui Riti del Fuoco.’ Si tratta di un progetto ambizioso che si candida a diventare riferimento internazionale sull’elemento fuoco in quanto adotta soluzioni ideali capaci da un lato di coinvolgere attivamente i giovani molisani attraverso l’intelligenza artificiale e big data, dall’altro istituzioni, imprese unitamente alle comunità molisane locali e quelle all’estero in particolare.

Tale programma, avviato all’interno del progetto ‘Mangia Fuoco’ appena un anno fa, si avvale della collaborazione di ‘BIOCULT’ Centro di Ricerca, Università degli Studi del Molise (UNIMol), Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Molise e gode di importanti patrocini regionali e nazionali.

I veri protagonisti dell’evento saranno gli studenti dell’I.C. ‘Giovanni XXIII’ di Isernia che presenteranno il podcast dal titolo ‘La Foresta Brucia!’, progetto nato sotto l’egida di ‘Mangia Fuoco’ e dell’I.I.S.S. “Sandro Pertini” Biotecnologico/IPIA di Campobasso i quali, per l’occasione, ‘saliranno in cattedra’ nel tempio del sapere e presenteranno in anteprima la demo del ‘museo virtual tour’ che permette attraverso l’avatar di far vivere un’esperienza immersiva e realistica, visitare luoghi vicini e lontani che ospitano i ‘riti del fuoco’, attraverso visori, tablet, smartphone e Pc.

I manifesti patchwork – creati per l’occasione da ‘OfficinaCreattiva’ – saranno donati agli Istituti sopra riportati mentre i ragazzi dell’Istituto alberghiero cureranno il buffet aperitivo.

