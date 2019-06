Prevenzione corruzione e trasparenza, giornata di formazione a Campobasso

CAMPOBASSO – La Provincia di Campobasso, nell’ambito del Piano Triennale di Formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021, organizza per Mercoledì 5 giugno 2019, a partire dalle ore 09.30 presso la Sala della Costituzione in via Milano nn. 19/21 a Campobasso, una giornata di formazione in materia.

PROGRAMMA

ore 09,30

– Registrazione dei partecipanti

– Registrazione dei partecipanti ore 10.00

– Introduzione e coordinamento dei lavori dott.ssa Francesca Basta (R.P.C.T. della Provincia di Campobasso);

a seguire

– Relazione “I profili della responsabilità amministrativa in materia di appalti pubblici”

dott. Stefano Grossi (Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale del Molise)

– Chiusura dei lavori

Il Programma triennale di prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l’integrità è adottato al fine di confermare e promuovere presso tutti i dipendenti pubblici la cultura della legalità e della permeabilità dei processi organizzativi e dei risultati dell’Ente. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è un documento di natura programmatica che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell’ambito della singola amministrazione, sulla base di una preliminare analisi dell’organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa, in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo. Si tratta quindi di tutta una serie di iniziative ponderate e coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, programmate o già in corso di attuazione da parte della singola amministrazione, riconducibili all’applicazione di misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge, ovvero individuate dall’amministrazione medesima in relazione al proprio contesto organizzativo e operativo.