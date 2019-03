Primarie Pd, Sbrocca soddisfatto per il risultato

TERMOLI – All’indomani delle Primarie del Pd che hanno visto vincente a livello nazionale il candidato Nicola Zingaretti e a livello regionale il candidato Vittorino Facciolla, il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca esprime soddisfazione:

“Con grande piacere accolgo la vittoria netta di Nicola Zingaretti per il Nazionale e di Vittorino Facciolla per il regionale. Entrambe sono vittorie che non danno adito a recriminazioni e contestazioni. Auguro a tutti e due che possano svolgere un eccellente lavoro in un clima di rinnovata serenità per il Molise e per l’Italia”.