Promozione del Molise, Cotugno: “In questi anni abbiamo adottato un “metodo” efficace”

CAMPOBASSO – “In questi anni abbiamo lavorato con successo per promuovere la bellezza del Molise in Italia e nel mondo. Lo abbiamo fatto ottenendo risultati straordinari, tanto che il turismo è il settore maggiormente in crescita nella nostra Regione. Abbiamo adottato un “metodo” efficace, che può essere applicato in qualsiasi ambito e che trae la sua forza dall’ascolto e dalla condivisione, dal coraggio di innovare e di sperimentare”. E’ quanto afferma sui social l’assessore regionale uscente al turismo, Vincenzo Cotugno.

“E’ la forza della politica: avere un approccio aperto sulle problematiche che sia in grado di analizzare il contesto e programmare il futuro in modo concreto”, aggiunge. “Un “metodo” che rimette il territorio al centro, trae beneficio da un legame solido con le istituzioni centrali e sostiene, nei momenti difficili, le attività economiche e sociali attraverso un sistema di welfare efficiente. Un “metodo” ancora più utile, oggi, per risolvere quelle emergenze (dalla sanità allo spopolamento alla disoccupazione) che affliggono la nostra terra e ne rallentano lo sviluppo”.