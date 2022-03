Raccolta donazioni per i nuclei familiari dall’Ucraina a Campobasso

Il Comune di Campobasso ha attivato un conto corrente per raccogliere donazioni da destinare ai nuclei familiari giunti dall’Ucraina

Il Comune di Campobasso ha attivato un conto corrente per raccogliere le eventuali donazioni a favore dei nuclei familiari giunti dall’Ucraina. Chi vuole può dare il proprio contributo effettuando una donazione sul seguente IBAN: IT82R0200803813000020016891, inserendo come causale: Emergenza Ucraina – Comune di Campobasso.

Il sistema organizzativo dell’Amministrazione Comunale di Campobasso per l’accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina, dopo aver predisposto, attraverso il settore delle Politiche Sociali un apposito servizio per raccogliere in modo sistematico tutte le iniziative di ospitalità e supporto che volontari, associazioni e famiglie stanno mettendo in campo a Campobasso, garantirà, avvalendosi della Croce Rossa Italiana e di altri enti del terzo settore, la gestione di un punto di raccolta (PUNTO HUB), presso i locali siti alla Cittadella dell’Economia, dove dal giorno 22 marzo 2022, i cittadini potranno fare donazioni di beni di prima necessità al Comune di Campobasso portando generi alimentari a lunga conservazione, vestiario, coperte, farmaci da banco nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

L’invito rivolto dall’Amministrazione ad Associazioni, enti del terzo settore e cittadini che a titolo volontario vogliono collaborare alla distribuzione dei beni di prima necessità, è di inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: emergenzaucraina@comune.campobasso.it.

Come stabilito nei giorni scorsi dalla Prefettura, è necessario acquisire un quadro conoscitivo il più possibile dettagliato e completo relativamente ai cittadini in fuga dall’Ucraina che sono giunti anche in provincia di Campobasso, venendo spontaneamente accolti e ospitati da famiglie, associazioni e parrocchie, non organizzate nel sistema dell’accoglienza pubblica (CAS e strutture del SAI).

Per procedere a questo genere di registrazioni, si deve contattare il Comune di Campobasso, allo Sportello Servizi alla Persona, ovvero scrivere una mail, e richiedere un appuntamento ai fini del censimento delle singole persone ai seguenti contatti: RECAPITO TELEFONICO: 0874-405598 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.30. INDIRIZZO MAIL: emergenzaucraina@comune.campobasso.it