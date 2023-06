Raccolte fondi nel Terzo Settore, questionario online del CSV Molise

L’obiettivo è delineare la propensione al dono soprattutto in base alle conseguenze delle varie emergenze

Che impatto hanno avuto le varie emergenze sul Terzo Settore e in particolare sulle raccolte fondi, vera chiave di sostentamento per le associazioni? Questi gli interrogativi centrali attorno a cui ruota l’indagine dell’Istituto italiano della donazione avviata nei giorni scorsi e in scadenza il 24 luglio prossimo.

Lo studio è destinato alle organizzazioni non profit che, quindi, hanno a disposizione un mese per compilare un semplice questionario online. Il CSV Molise ha inteso dare la possibilità agli enti del Terzo Settore del territorio di fornire un contributo su un tema di stretta attualità, oggetto di un report che quest’anno giunge alla 21esima edizione.

L’indagine sull’andamento delle raccolte fondi è inserita nel progetto più ampio dell’Osservatorio sul Dono e ha già riscontrato l’attenzione di diversi soggetti istituzionali.

«Per completarlo è fondamentale rilevare l’impatto delle emergenze sulle raccolte fondi – spiegano dall’Istituto –. Per questo continuiamo a indagare il fenomeno».

Il questionario impegnerà ogni volontario per non più di 10 minuti. Il CSV Molise ha diffuso l’iniziativa chiedendo la collaborazione delle organizzazioni non profit, uniche a poter mettere in luce la propensione al dono delle persone. Questa indagine per il CSV Molise, ma in generale per tutti i 49 Centri di servizio italiani, vale anche come leva per indirizzare ancora meglio le azioni già in itinere, nonché per ottenere un risultato aggiornato, da presentare in occasione dell’appuntamento legato al Giorno del Dono 2023 in programma il 3 ottobre.

«Il supporto delle organizzazioni è molto importante – ha spiegato la presidente di CSVnet Chiara Tommasini -. Ciò permetterà di proseguire l’analisi di questo momento difficile e di consolidare i dati raccolti negli anni sulle dinamiche, i punti di forza e le criticità del nostro settore».

Ulteriori informazioni saranno disponibili alla mail comunicazione@istitutoitalianodonazione.it

Qui il link del questionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8msFwDShi5XqX5fPbSfo9cpvsD9ToR_4xTZpCsX_uL_nzvg/viewform?pli=1