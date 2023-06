Le ragazze della Magnolia Molisana U17 omaggiate dalla Regione Molise

CAMPOBASSO – La Regione Molise omaggia le magnifiche dodici cestiste della Magnolia Campobasso che, quattro giorni fa a Pordenone, si sono laureate campionesse d’Italia Under 17 battendo in finale l’Umana Reyer Venezia.

Guidate, in questo caso al di fuori del parquet, dal loro coach, Mimmo Sabatelli, dal vice Fabio Ladomorzi, dalla vice presidente del club Valeria Cavaliere, dal dirigente Mauro Moffa e dall’accompagnatrice Stefania Trimboli, le ‘giovani magnolie’ sono state ricevute questa mattina, a palazzo Vitale, dal presidente della Regione che si è intrattenuto e complimentato con il folto gruppo composto da: Laura Del Sole, Francesca Baldassarre, Emma Giacchetti (impegnata oggi con la nazionale under 18), Blanca Quiñonez, Giorgia Moffa (capitano), Emanuela Trozzola, Paola Mascia, Alessandra Rizzo, Sofia Lallo, Benedetta Bocchetti, Marta Moscarella e Alessia Vitali.

Il presidente ha sottolineato la portata non solo sportiva dell’impresa tricolore, segno evidente del grande lavoro, recente, presente e di prospettiva, svolto dalla società di basket del capoluogo. Una escalation senza soluzione di continuità, sotto la spinta di una organizzazione impeccabile e di un entusiasmo che ha ridato slancio al movimento cestistico regionale. Orgoglio e vanto di tutta la Regione detto il presidente.

Nel corso dell’incontro alle atlete e a tecnici e dirigenti è stato consegnato il libro sul Molise Edizioni L’Orbicolare. Al coach della Magnolia, come riconoscimento ulteriore per la società, una medaglia in argento che evoca la storia e i simboli del Molise. Sabatelli ha ricambiato la cortesia consegnando al governatore una t-shirt celebrativa della vittoria, con lo scudetto e la scritta: Campioni d’Italia Under 17 femminile 2023.