Rally d’Alba, la Promox con i driver Testa e Recchiuti

CAMPOBASSO – Terzo appuntamento del Campionato Italiano Wrc 2021 per i piloti Promox che già scaldano i motori. Si tratta dello storico e blasonato Rally d’Alba, con circa 110 km di insidiose prove speciali che sfrecciano tra le vallate del cuneese, dove i due driver del team cercheranno di farsi onore e conquistare le piazze di vertice della classifica.

Innanzitutto, Giuseppe Testa a bordo della sua Skoda Fabia R5, insieme al suo storico copilota Emanuele Inglesi, agguerrito e determinato più che mai ed in cerca di riscatto per dimenticare l’amarezza del ritiro salentino. Il pilota cercese, infatti, affronterà con rinnovato entusiasmo e massima concentrazione questa gara per proseguire il campionato agli altissimi livelli che gli competono. Testa detiene ancora la seconda posizione assoluta nel ‘Trofeo Logistica Uno Rally Cup by Michelin’ e la settima piazza assoluta nel CIWRC.

Il giovane pilota Gabriele Recchiuti, navigato da Nicolò Lazzarini, a bordo della sua PEUGEOT 208 Rally 4, appare particolarmente concentrato alla vigilia di questa gara, consapevole della sua importanza e della sua complessità. I lusinghieri risultati raggiunti sinora stanno premiando la costanza di guida del driver bassomolisano e siamo fiduciosi che, anche dal Piemonte, possa portare a casa risultati positivi.

Non può mancare la menzione al Team Delta Rally di Riccardo Cappato, che fornisce le vetture e supporta tecnicamente i nostri driver, e alle scuderie RO Racing di Rosario Montalbano e Hawk Racing di Filippo Bordignon, che supportano invece la gestione sportiva. Un ringraziamento, inoltre, alla Atech Racing che veste l’equipaggio Giuseppe Testa e Emanuele Inglesi.

Un caloroso ringraziamento, infine, va agli sponsor e supporter economici che rendono concreta questa importante ed entusiasmante avventura nel motorsport nazionale. Alcuni cenni sul programma di gara, che prevede tre prove speciali ‘storiche’ del rally cuneese (“Somano-Bonvicino’, ‘Igliano-Paroldo’ e ‘Niella-Bossolasco’) da ripetere tre volte nella giornata di domenica 13 giugno. Partenza della prima prova prevista per le ore 8. La premiazione è invece programmata in serata a piazza Cagnasso ad Alba.

Una news che farà la gioia degli appassionati va infine doverosamente segnalata: come apripista delle prove speciali ci sarà una figura ormai leggendaria del rallismo mondiale: il pluricampione Miki Biasion.