Rally di San Martino di Castrozza 2022: Giuseppe Testa su Skoda

SAN MARTINO DI CASTROZZA – Il top driver di casa Promox Giuseppe Testa, a bordo della Skoda Fabia R5 Evo, sarà insieme all’esperto navigatore Emanuele Inglesi pronto a dar battaglia nell’imminente Rally di San Martino di Castrozza, sua quinta gara valida per il CIRA 2022 (Campionato Italiano Rally Asfalto).

Il pilota molisano si è preparato a fondo e si presenta agguerrito in vita della trasferta trentina con tanta voglia di arrivare in alto per quella che sarà la sua posizione in classifica.

Si parte venerdì 9 settembre alla volta delle tre prove speciali (Gobbera, Sagron Mis e Col Falcon). La premiazione è prevista sabato pomeriggio a San Martino di Castrozza. C’è grande fiducia nell’entourage Promox che, nello storico rally trentino, l’equipaggio possa puntare dritto al podio.

Un grazie, peraltro, va alla scuderia RO RACING di Rosario Montalbano che, con dedizione, cura la gestione sportiva, nonché alla Delta Rally che fornisce e supporta tecnicamente la vettura oltre che, ovviamente, agli sponsor che sostengono questa entusiasmante avventura sportiva.