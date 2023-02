Regionali, Greco: “Proseguire con umiltà, coerenza delle idee e credibilità delle persone”

CAMPOBASSO – “Perché nel 2018 i cittadini in Molise ci hanno premiato con il 38,5% di consensi, con una sola lista contro 300 candidati? Perché siamo stati in grado di far capire che il sogno del cambiamento fosse possibile, senza troppi calcoli, senza ambiguità. Oggi dobbiamo essere in grado di proseguire su quella strada con umiltà, la coerenza delle idee e la credibilità delle persone!”.

Così su Facebook Andrea Greco, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, all’indomani dei risultati delle elezioni in Lombardia e nel Lazio.