Regionali Molise, in corsa anche l’ex governatore Iorio e il padre dell’attore Elio Germano

CAMPOBASSO – Nelle liste presentate per le prossime elezioni Regionali del Molise spunta una massiccia presenza di sindaci. Oltre a due candidati alla carica di presidente, Roberto Gravina e Francesco Roberti, rispettivamente primi cittadini di Campobasso e Termoli, ci sono in corsa almeno altri 20 sindaci di piccoli comuni della regione.

Tra le forze politiche i consiglieri regionali uscenti sono praticamente tutti ricandidati con la sola eccezione di due esponenti del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo e Valerio Fontana. Tra i candidati del centrodestra c’è anche l’ex presidente della Regione Michele Iorio, tra quelli del centrosinistra corre Giovanni Germano, padre dell’attore Elio Germano, con Alleanza Sinistra Verdi. Architetto di Duronia, uno dei paesi più piccoli della regione, è ideatore e promotore di Cammina Molise, iniziativa itinerante che si tiene ogni anno ad agosto.

Dopo settimane di trattative con entrambi gli schieramenti, con la presentazione delle liste di oggi, è invece svanito nel nulla il Terzo Polo: nessuna lista è stata presentata. Non sono riusciti a presentare la lista anche i referenti della Democrazia Cristiana perché arrivati in tribunale dopo mezzogiorno e quindi oltre il termine ultimo per la presentazione delle candidature (intendevano correre con l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta, ex 5 Stelle).