Regionali Molise, Pedicini sul risultato della sfida elettorale

L’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale: “La gente ha capito che il nostro unico interesse è il riscatto del Sud”

REGIONE – “Le elezioni in Molise hanno rappresentato per il Movimento Equità Territoriale la prima vera sfida elettorale di cui andremo sempre orgogliosi. Una sfida che abbiamo affrontato senza lesinare energie, con lo stesso spirito che ha fatto muovere i primi passi di questo progetto politico, del quale cominciamo ora a raccogliere i risultati. Non ci ha certo scoraggiato la consapevolezza di dover percorrere una strada che sapevamo sarebbe stata tortuosa e in salita, soprattutto per una formazione come la nostra che si affaccia da poco sul palcoscenico della politica. Soprattutto in una stagione delicata nella quale, in Italia come nel resto d’Europa, il vento continua a soffiare forte a favore delle destre”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, commentando l’esito del voto in Molise.

“Con i nostri cinque candidati, unendo le forze con Verdi e Sinistra Italiana nella lista Alleanza Progressista, il Movimento Equità Territoriale ha dato un contributo notevole per raggiungere un risultato che ha sfiorato l’agognato quorum del 5%. Chi ci ha scelto, ha capito che dietro il nostro progetto non c’è alcun altro interesse se non quello di riportare il Molise e il Sud alla grandezza che meritano. Il solco ora è tracciato, non resta che continuare a percorrerlo con chi è stato al nostro fianco in queste settimane, mettendo corpo e anima in una competizione che è stata il nostro primo banco di prova, uniti a quanti, grazie all’opportunità offerta da questa sfida elettorale, si sono avvicinati al Movimento e hanno deciso di combattere con noi la nostra battaglia per il Sud e per il Paese”.