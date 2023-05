Regionali, ultima settimana per le candidature

CAMPOBASSO – Al rush finale la definizione delle candidature per le prossime elezioni regionali del Molise. A poco meno di una settimana dalla scadenza dei termini per presentare le liste (sabato 27 maggio, a mezzogiorno), è già ben definita la sfida tra i due principali candidati alla carica di governatore: il sindaco di Campobasso Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) alla guida della coalizione di centrosinistra e il primo cittadino di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti (Forza Italia) per la coalizione di centrodestra.

Molto più incerta è invece la partita delle liste a sostegno delle due coalizioni perché restano molte incognite sulle formazioni politiche minori: alcune non hanno ancora deciso quale coalizione sostenere o se correre autonomamente, altre sono alle prese con la raccolta delle firme per potersi candidare. Al momento un solo movimento, ‘Io non voto (i soliti noti)’, che ha per simbolo un maiale, ha annunciato ufficialmente che sarà presente in modo autonomo nella competizione elettorale candidando alla presidenza della Regione Emilio Izzo e proprio in queste ore gli attivisti del movimento stanno raccogliendo le firme necessarie per partecipare alle elezioni.

Le elezioni regionali del Molise si terranno nei primi giorni d’estate, più precisamente il 25 e 26 giugno. Il presidente uscente di centrodestra Donato Toma (Forza Italia), che non sarà ricandidato, ha scelto la data ultima possibile considerato che cinque anni fa le elezioni si tennero il 22 aprile e la norma regionale consente di fissare le consultazioni entro sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato.