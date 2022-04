Regione, lavori di Utilità Diffusa: al via i pagamenti

REGIONE – Come anticipato nelle scorse ore, in merito alla questione dei LUD (Lavori di

Utilità Diffusa) che è stata inopportunamente strumentalizzata, si fa presente che il lavoro sinergico tra questo Assessorato e l’Inps è andato a buon fine. E dunque come annunciato, seguita la procedura tecnica con tutti i passaggi burocratici che la stessa richiede, si comunica che è stata avviata l’azione di rielaborazione dell’Inps Molise per i pagamenti ai lavoratori impegnati nel progetto di utilità diffusa voluti da questo assessorato e ai quali “abbiamo lavorato con attenzione e dedizione per garantire l’inserimento di disoccupati e/o inoccupati nelle attività lavorative utili alle amministrazioni che ne hanno fatto opportuna richiesta” ha detto l’Assessore al Lavoro, Filomena Calenda. Entro le prossime ore, a fronte dell’aggiornamento ultimo della convenzione che Regione e Inps hanno stipulato, si procederà all’attribuzione dei dovuti

emolumenti.

“E’ l’ennesima dimostrazione del lavoro che spesso in questa sede – ha detto l’Assessore Calenda – viene fatto in silenzio e con operosità al di là degli inutili proclami. Fatti e non parole come, purtroppo, si è stati abituati”.

L’assessore Filomena Calenda ringrazia il prezioso contributo dell’Inps Molise nel velocizzare i tempi previsti e per la fattiva collaborazione istituzionale che garantisce – come in questo caso – sempre risultati.