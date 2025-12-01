Ricordare il futuro: dal Molise l’appello contro la desertificazione commerciale

Grande successo per l’evento “Ricordare il futuro” a Campobasso: Confcommercio Molise festeggia 80 anni, premia i Maestri del Commercio

CAMPOBASSO – Grande partecipazione all’evento “Ricordare il futuro”, organizzato da Confcommercio Molise presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano. La manifestazione ha celebrato gli 80 anni di attività della confederazione, inserendosi nel calendario nazionale delle iniziative della storica associazione di categoria.

Alla presenza di autorità civili, militari e religiose, sindacati e associazioni di promozione sociale, la cerimonia – condotta dalla giornalista Valentina Fauzia – ha visto gli interventi del Rettore Rossella Gianfagna, del presidente nazionale Carlo Sangalli (in collegamento video), del presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante e del vicesindaco di Campobasso Giuseppe Trivisonno.

Il presidente regionale Angelo Angiolilli ha lanciato un forte appello: “La desertificazione commerciale non è un fallimento di mercato, ma il collasso del tessuto comunitario. Ogni saracinesca abbassata rappresenta la perdita di un presidio di civiltà e identità, con conseguenze drammatiche sulla vivibilità dei borghi e sul futuro demografico delle aree interne”.

Confcommercio ribadisce così il proprio impegno a difendere il commercio come presidio sociale, proponendo azioni strutturali: investimenti nei servizi essenziali, incentivi fiscali per chi resiste e innovazione digitale che valorizzi l’autenticità dei territori.

La cerimonia ha offerto momenti di grande intensità, come il reading “Storie di impresa” interpretato da Raffaello Lombardi e accompagnato dalle immagini curate da Simone D’Angelo. Il direttore regionale Irene Tartaglia ha sottolineato il ruolo dei corpi intermedi e la missione di Confcommercio come “famiglia” che tutela legalità, dignità del lavoro e formazione continua.

Il momento culminante è stata la premiazione dei Maestri del Commercio, promossa da 50&Più Molise e guidata da Michelearcangelo Natilli. Sono state consegnate le Aquile d’Argento, d’Oro e di Diamante per i 25, 40 e 50 anni di attività, insieme a riconoscimenti speciali per dedizione al lavoro ed etica professionale in diversi settori, dal sociale alla medicina, dalla finanza alle professioni.

Un riconoscimento speciale è stato attribuito a Sara Colurso, giovane imprenditrice simbolo di continuità e speranza per il futuro del commercio molisano.

Di seguito l’elenco dei premiati suddivisi per categoria, con le onorificenze e gli attestati conferiti:

25 ANNI DI ATTIVITA’ – AQUILE D’ARGENTO

1. ZARLENGA EUTIMIO

2. VENDITTI GIANFRANCO

3. MONALDI PATRIZIO

4. FERRANTE RAFFAELLA.

5. STELLA MICHELE

40 ANNI DI ATTIVITA’ – AQUILE D’ORO

1. CREMA ROBERTO

2. CIMINI ROBERTO

3. MASTRANGELO MASSIMO

4. FARAGONE NICOLINO

5. FARAGONE ANTONIO

6. ROSA MARIA VITTORIA

7. RUCCOLO GIUSEPPE

50 ANNI DI ATTIVITA’ – AQUILE DI DIAMANTE

1. BAGNOLI DOMENICO

2. DI LEMME NINA

3. FREDA MICHELINO

4. DI LISIO SALVATORE

ATTESTATI PER DEDIZIONE AL LAVORO CON ETICA PROFESSIONALE

Alla memoria

1. PRIORIELLO MICHELE

2. FIORILLI NICOLINO PASQUALE

Per passaggio generazionale

1. IAPALUCCI MICHELE

Dedizione al lavoro con etica professionale nel settore EDILIZIA

1. OCCHIONERO UMBERTO FERNANDO

Dedizione al lavoro con etica professionale nel settore PROFESSIONI

2. D’AMARIO MIRKO

Dedizione al lavoro con etica professionale nel settore MEDICINA

1. MELUCCI GIUSEPPE

Dedizione al lavoro con etica professionale nel settore SOCIALE

1. PADRE LINO IACOBUCCI

2. DON VITTORIO PERRELLA

Dedizione al lavoro con etica professionale nel settore FINANZA

CAVALIERE STERLICCHIO GIUSEPPE PIERANTONIO

Menzione speciale RICORDARE IL FUTURO

1. COLURSO SARA NGMUI