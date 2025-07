Ripalimosani, speciale raccolta sangue dell’Avis Molise il 10 luglio

È la prima iniziativa di un progetto teso ad aumentare la cultura della solidarietà alla presenza del prefetto di Campobasso Lattarulo e del presidente Massaro

RIPALIMOSANI – Si terrà giovedì 10 luglio nella sede dell’AVIS regionale del Molise, a Ripalimosani, dalle ore 8:30 alle 11:30 la speciale raccolta sangue frutto della sinergia tra l’associazione e la Prefettura di Campobasso.

Si tratta della prima iniziativa inserita nel progetto teso a dare sempre più impulso alla cultura della donazione, nato dalla collaborazione tra il presidente dell’AVIS Molise e del CSV Molise Gian Franco Massaro e il prefetto Michela Lattarulo. Nell’incontro dell’11 giugno scorso, svoltosi nell’Ufficio territoriale del Governo del capoluogo del Molise, il prefetto Lattarulo e il presidente Massaro hanno sancito una sorta di intesa volta ad amplificare sempre di più un messaggio che parli di solidarietà e volontariato.

All’evento parteciperanno molti rappresentanti istituzionali e volontari perché l’intenzione del presidente Massaro è quella di fare squadra, tra enti territoriali e associazioni, in modo da rafforzare un’attività, quale è quella del Terzo Settore, che risulta fondamentale per la vita delle persone. E la donazione di sangue, peraltro in un periodo come l’estate contrassegnato da continue emergenze, è una mission che può coinvolgere sempre più persone: con un piccolo gesto si possono salvare tante vite.

Il prefetto Lattarulo e il presidente Massaro terranno un punto stampa alle ore 9:30.