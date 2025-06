Ritiro precampionato 2025 a Capracotta per il Campobasso FC

CAMPOBASSO – Il Campobasso Football Club svolgerà il ritiro precampionato a Capracotta dal 17 luglio al 1° agosto 2025. La prima squadra preparerà la nuova stagione in uno dei luoghi più affascinanti del Molise: Capracotta, borgo montano situato a 1.421 metri di altitudine, dove l’aria rarefatta dell’altura incontra l’efficienza delle strutture.

Gli allenamenti si terranno presso l’impianto sportivo “Erasmo Iacovone”, recentemente riqualificato. Il campo, in erba naturale, risponde agli standard richiesti dal calcio professionistico e rappresenta una scelta tecnica precisa: garantisce qualità, reattività e rispetto della biomeccanica degli atleti.

Il gruppo squadra soggiornerà all’Hotel Monte Campo, a 1.543 metri di altitudine, struttura immersa nel verde, ideale per assicurare concentrazione e recupero tra una seduta e l’altra.

Dopo due ritiri consecutivi a Vinchiaturo, dove il Campobasso si è sempre sentito a casa e ha trovato grande accoglienza, stavolta la scelta ricade su un altro angolo prezioso del Molise. Una conferma netta: è sempre il Molise il nostro territorio, la nostra forza, la nostra casa.

Il ritiro estivo è una fase cruciale: è il tempo in cui si costruiscono i carichi di lavoro, si definiscono le dinamiche di gioco e si rafforza la compattezza del gruppo. Capracotta, con il suo clima asciutto, l’altitudine favorevole e un paesaggio sobrio e autentico, offre il contesto ideale per affrontare questo percorso con dedizione e intensità.

Nel corso della permanenza, la società organizzerà una serie di eventi aperti al pubblico, comunicati step by step, per creare occasioni di incontro diretto tra squadra e tifosi. Un’opportunità per vivere il Campobasso da vicino, respirare calcio e rafforzare il senso di appartenenza.

Il Campobasso FC desidera rivolgere un ringraziamento sincero all’amministrazione comunale, al sindaco e a tutta la comunità di Capracotta per l’accoglienza calorosa e l’entusiasmo con cui è stata accolta la proposta del Club rossoblù. Una disponibilità autentica, che conferma il valore di questa collaborazione e sottolinea il forte legame tra il territorio e l’unica società professionistica del Molise.