Roccavivara, sospensione idrica dal 25 agosto 2025

ROCCAVIVARA – La società Grim Scarl informa gli utenti residenti in Corso Marconi, in Via V. Veneto, in Via Papa Giovanni XXIII e zone limitrofe, del Comune di Roccavivara, che a causa di una rottura improvvisa della condotta idrica, per lavori urgenti di riparazione, la Grim Scarl si vedrà costretta a sospendere il flusso idrico come di seguito descritto: dalle ore 13:30 fino al termine dei lavori di riparazione.
Pertanto, si invitano i gentili utenti residenti nelle vie suddette ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
Eventuali modifiche agli orari indicati saranno comunicati tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Grim Scarl o mezzo stampa.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.