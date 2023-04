Rocchetta al Volturno, cerimonia per ricordare la battaglia di Monte Marrone

ROCCHETTA AL VOLTURNO – “Cerimonia annuale per ricordare la conquista di Monte Marrone nel 1944 che ogni anno, grazie all’Associazione nazionale Alpini e al comune di Rocchetta a Volturno, riporta le emozioni di un periodo in cui in tanti combatterono per la nostra libertà!”. Così l’assessore regionale alla cultura e vice governatore Vincenzo Cotugno, presente alla celebrazione.

La battaglia di Monte Marrone il 31 marzo 1944 vide in combattimento il Corpo Italiano di Liberazione, comandato dal generale Umberto Utili nelle vicinanze di Cassino. Nell’episodio reparti italiani appoggiati da unità marocchine operanti nelle vicinanze cercarono di costringere i tedeschi ad abbandonare monte Marrone e monte Mare, due alture della piccola catena montuosa delle Mainarde, tra Lazio e Molise.