Ruote nella storia, raduno auto storiche a Vastogirardi: ecco quando

VASTOGIRARDI – Sarà un sabato speciale quello che vivranno gli appassionati delle quattro ruote d’antan in Molise. Anche in regione, infatti, approda l’evento ‘Ruote nella storia 2021’, l’evento promosso da Aci Storico curato, a livello organizzativo, dall’Automobile Club del Molise con il coordinamento del direttore Francesco Meleca, di concerto con il presidente regionale della struttura storica dell’Aci Luciano Matteo.

Saranno una quarantina le vetture che hanno fatto la storia del motorismo che – con il supporto dell’associazione dei ‘Borghi più belli d’Italia’ – faranno vivere ai partecipanti un itinerario tra bellezze storiche e paesaggistiche. Del resto, obiettivo di giornata è quello di conciliare pistoni e bielle con gli angoli più caratteristici del territorio.

Da Campobasso il drappello dei partecipanti raggiungere prima la basilica minore di Castelpetroso e poi Vastogirardi per visitare l’antico castello medievale da poco restaurato.

Il programma prevede, tra le 8 e le 9, il momento di accettazione e convalida di iscrizione al raduno presso il gazebo dell’Aci storico in corso Vittorio Emanuele a Campobasso. Alle 9 è prevista la partenza del raduno, poi alle 10 l’arrivo alla basilica di Castelpetroso con la benedizione dell’arcivescovo Bregantini.

Alle 10.30 ci sarà la partenza per Vastogirardi con alle 11.30 l’arrivo nel castello altomolisano con esposizione delle vetture in un’area dedicata. Un quarto d’ora più tardi ci sarà la degustazione dei prodotti tipici molisani con a mezzogiorno, invece, la visita guidata del castello. Alle 13 il gruppo si allontanerà in direzione Staffoli dove ci sarà il pranzo presso il locale agriturismo, sede alle 16 anche della cerimonia di premiazione riservata alle autovetture storiche e agli equipaggi che si sono distinti per la loro eleganza e per la loro longevità, oltre che per la loro bellezza.