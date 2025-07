Sagra Futuro 2025: arte, musica e comunità nel cuore del Molise

Dal 8 al 10 agosto a Chiauci, tre giorni di festival indipendente tra musica, laboratori e cultura. Un raduno creativo che trasforma il territorio

CHIAUCI – Sagra Futuro è molto più di un festival: è un raduno artistico-culturale indipendente e autofinanziato che ogni anno dà vita a un esperimento collettivo di convivenza, creazione e trasformazione. Una vera e propria “infestazione gioiosa” che per tre giorni – dall’8 al 10 agosto 2025 – animerà il Camping “Le Piane” di Chiauci, in Molise, con musica dal vivo, talk, laboratori, arti visive, performance e banchetti di autoproduzioni.

Ogni edizione di Sagra Futuro accoglie oltre un centinaio di artisti e collettivi provenienti da ogni parte d’Italia (e oltre), rendendo il raduno un crocevia pulsante di progetti indipendenti, acerbi e in continua trasformazione. È uno spazio aperto alla sperimentazione libera, al confronto creativo e alla costruzione di immaginari nuovi, che si prende cura del contesto naturale che lo ospita e delle persone che lo abitano.

Dietro Sagra Futuro c’è Futura, un’associazione culturale indipendente nata da un gruppo di amici che, dopo anni di esperienze artistiche e umane in giro per il mondo, ha scelto di tornare nel proprio territorio e agire dal basso per renderlo fertile di possibilità. Oltre alla Sagra, Futura organizza incursioni artistiche durante tutto l’anno: eventi effimeri ma intensi che trasformano luoghi del Molise in scenari immersivi tra musica, performance e installazioni.

L’edizione 2025 si adatterà a nuove esigenze organizzative per garantire la sicurezza, la vivibilità degli spazi e l’autogestione. Per questo motivo, sarà previsto un numero massimo di ingressi e di postazioni tenda. Per partecipare sarà necessario sottoscrivere un contributo associativo.

A sostegno della realizzazione del raduno è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Ogni contributo è fondamentale per mantenere viva e autonoma questa esperienza collettiva e visionaria.