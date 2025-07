Molise Trail 2025: Luca Gregorio racconta il Molise che pedala

Il giornalista Luca Gregorio promuove il Molise Trail 2025: un viaggio in bici tra tratturi, borghi e paesaggi autentici

PETACCIATO – Molise Trail ASD è un’associazione sportiva attiva nella promozione del cicloturismo, della cultura tratturale e dell’identità molisana. Dal 2024 organizza eventi escursionistici lungo gli antichi cammini erbosi della transumanza, coinvolgendo centinaia di partecipanti da tutta Italia ed Europa.

Il Molise Trail 2025, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre, si conferma come uno degli eventi più significativi per la promozione del territorio molisano. A sostenerlo pubblicamente, con entusiasmo e convinzione, è Luca Gregorio, giornalista e telecronista di Eurosport Channel, voce ufficiale del ciclismo italiano.

In un video messaggio ricevuto dagli organizzatori, Gregorio elogia il lavoro svolto da Molise Trail ASD, sottolineando come il Molise sia una terra autentica, da conoscere e attraversare. “Il Molise esiste eccome – dice – e il Molise Trail è il modo migliore per scoprirlo”.

Il video sarà pubblicato sui canali ufficiali dell’evento e rappresenta un’importante testimonianza nazionale che rafforza il valore culturale, sportivo e identitario del Molise Trail.

Molise Trail 2025: un evento, una missione

Organizzato da Molise Trail ASD, l’evento è molto più di una manifestazione sportiva: è un progetto di valorizzazione territoriale che coinvolge oltre 60 comuni, centinaia di chilometri di tratturi storici, borghi dimenticati, paesaggi incontaminati e comunità locali.

Con tre percorsi ad anello da 200, 300 e 400 km, il Molise Trail è aperto a gravelisti, cicloturisti e bikepacker da tutta Italia e dall’estero. È un’esperienza in autonomia, senza cronometri, dove ogni partecipante diventa ambasciatore di una terra che resiste e si racconta.