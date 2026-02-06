Sagra del Raviolo Scapolese 2026: programma

Scapoli ospita la Sagra del Raviolo il 15 febbraio 2026: musica, tradizioni e degustazioni. Programma completo

SCAPOLI – A Scapoli, il 15 febbraio 2026, torna uno degli appuntamenti più amati del Molise: la Sagra del Raviolo Scapolese – La Raviolata, una giornata dedicata ai sapori autentici e alla tradizione gastronomica locale. Il borgo altomolisano si prepara ad accogliere visitatori e curiosi con un programma ricco di musica, cultura e naturalmente ottimo cibo.

La festa prenderà il via alle 10:30 con gli Zampognari di Scapoli e il loro spettacolo “Suoni in Libertà”, un omaggio alle radici musicali del territorio. Alle 11:00 spazio al “Laboratorio del Gusto”, mentre alle 11:30 salirà sul palco il gruppo folk “Ru Maccatur” di Carpinone, pronto a portare danze e tradizioni popolari. L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista per le 12:00, quando le vie del paese si animeranno con profumi e sapori tipici.

L’evento è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Scapoli, con il sostegno del Comune di Scapoli e il patrocinio di Regione Molise, Pro Loco e UNPLI. Tra i partner sostenitori figurano realtà simbolo del territorio come La Molisana, Dolceamaro e Acqua Santa Croce. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo proscapoli@gmail.com.

Una giornata pensata per celebrare la cucina molisana e vivere Scapoli attraverso gusto, musica e tradizione