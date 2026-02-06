A Campobasso esposizioni al Circolo Sannitico, Palazzo GIL e Provincia, più la cerimonia di premi ai giovani molisani

REGIONE – La giornata del 6 febbraio a Campobasso offre una serie di appuntamenti culturali. Molisenews24.it ricorda che proseguono le grandi mostre che animano la città: I Grant You Refuge al Circolo Sannitico, visitabile fino al 17 febbraio 2026; De Fabula narratur nell’Atrio della Provincia, aperta fino al 27 febbraio; e la mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, in programma fino al 15 marzo 2026. Nel pomeriggio, alle 15:30, spazio anche ai giovani molisani con la cerimonia di consegna di premi e borse di studio presso la sede degli Enti in Contrada Colle delle Api. Una giornata che unisce arte, storia e valorizzazione del territorio.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 6 FEBBRAIO

Alle ore 15:30, presso la sede degli Enti in Contrada Colle delle Api, nella Zona Industriale di Campobasso, cerimonia di consegna di premi e borse di studio ai giovani molisani

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 febbraio

Ciaspolata sotto le stelle a Capracotta con apericena in baita. Per informazioni contattare i numeri 3287639268, 3334226979 e 3201818141

Alle 10 presso la Sala della Provincia di Campobasso un convegno dibattito sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere

Ad Agnone partono i corsi gratuiti Molidig: IA, cybersecurity, social media e competenze digitali per giovani, cittadini e imprese

Carnevale Cercese a Cercemaggiore

Il Diavolo di Tufara

Alle 18.30 all’Auditorium Ex Gil di Campobasso Roberta Invernizzi in concerto con l”Ensemble Barocco di Napoli

8 febbraio

Carnevale a Vinchiaturo

All’Alphaville di Campobasso arriva il film Sirât, candidato a 5 Oscar 2026 e premiato a Cannes

10 febbraio

Al “Pertini” di Campobasso un convegno sulla tutela del vino e certificazioni agroalimentari

Alla Biblioteca di Termoli presentazione del libro Il gioco del silenzio di Fiorenza Leone

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Mascherata 2026 a Ripamolisani

Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

17 febbraio

Carnevale di Tufara

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli