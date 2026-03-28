Sagre in Molise ad Aprile 2026: Pasqua e Pasquetta, escursioni, riti e tradizioni da Carpinone a Santa Croce di Magliano

REGIONE – Il Molise si prepara a vivere una Pasqua e una Pasquetta all’insegna delle tradizioni più autentiche, tra escursioni, sagre popolari e riti che affondano le radici nella storia rurale della regione. Il 5 e 6 aprile 2026 diventano così l’occasione perfetta per scoprire un territorio che, proprio in primavera, mostra il suo volto più genuino.

A Carpinone (IS) torna la Pasquetta Wild, un’esperienza che unisce natura e gastronomia. La Wild Life School propone escursioni sulla Montagnola Molisana, seguite dalla classica Grigliata Wild, con carni locali e verdure cucinate all’aperto. Un appuntamento che richiama appassionati di trekking e amanti dei sapori semplici, dove la prenotazione è obbligatoria.

Il mese di aprile in Molise è anche un susseguirsi di riti, feste patronali e tradizioni gastronomiche che scandiscono il passaggio dalla primavera all’estate.

A Mirabello Sannitico (CB), dal 15 al 22 aprile, tornano Le Laure, i grandi falò rituali dedicati a San Giorgio. Attorno al fuoco si consumano piatti tipici, vino locale e racconti che si tramandano da generazioni.

A Montecilfone (CB), dal 22 al 24 aprile, si celebra San Giorgio Martire con una suggestiva rievocazione a cavallo legata alla tradizione Arbëreshë. Le giornate sono arricchite da degustazioni di prodotti della cultura italo-albanese, tra ricette antiche e identità preservate.

Il 30 aprile, a Larino (CB), è il giorno di San Leo, il Santo Patrono. La festa è scandita dalla Carrese di San Leo, che anticipa la più celebre festa di San Pardo. Qui i visitatori possono assaggiare i piatti della tradizione frentana, tra cui la celebre pampanella, carne di maiale speziata e cotta lentamente.

A Santa Croce di Magliano (CB), l’ultimo sabato di aprile è dedicato alla Benedizione degli Animali, un rito di folklore rurale che richiama famiglie, allevatori e curiosi. La giornata è accompagnata da mercatini di prodotti tipici, tra formaggi, conserve e artigianato locale.