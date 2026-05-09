Mostre, presentazioni di libri, festival culturali e le principali feste tradizionali nei borghi, tra celebrazioni religiose, musica e ritiì

REGIONE – Il 9 maggio in Molise si apre sotto il segno della cultura, tra libri, mostre e tradizioni che animano città e borghi. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura. Nel pomeriggio il capoluogo diventa il centro di una doppia proposta letteraria: alle 18:00 la Fondazione ospita la presentazione del volume I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista di Giuseppe Tabasso, e in contemporanea la Libreria Risguardi accoglie l’autore Fabrizio Bartelloni con il libro Al vostro posto non ci so stare, insieme ad Annalisa Fratianni e Francesco de Lisio.

La giornata culturale si estende anche a Isernia, dove continua il festival Fatti Viva, dedicato alla poesia e ai linguaggi contemporanei, con incontri e reading nel centro storico.

Accanto agli appuntamenti culturali, il 9 maggio è anche un giorno ricco di tradizioni religiose e feste popolari. A Macchiagodena prendono il via i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, mentre a Campobasso, alle 20:00, torna l’evento Benedizione 2026, momento identitario molto sentito dalla comunità. Continuano le celebrazioni per San Michele Arcangelo a Monteroduni e Baranello, dove la serata si anima tra fiera‑mercato, riti religiosi e il concerto dei Collage in Piazza Santa Maria. A San Giuliano del Sannio è invece il giorno clou della suggestiva Parata dei Fucilieri di San Nicola, con le tradizionali “scariche” che accompagnano la processione e rendono unico il clima del borgo.

MOSTRE

Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso

GLI ALTRI EVENTI DEL 9 MAGGIO

Cultura e Libri

Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso

Campobasso (ore 18:00): Presso la Libreria Risguardi, presentazione del libro “Al vostro posto non ci so stare” di Fabrizio Bartelloni. Un incontro che vedrà la partecipazione di Annalisa Fratianni e Francesco de Lisio.

Isernia: Prosegue il festival “Fatti Viva” dedicato alla poesia e alla cultura, con incontri e reading nel centro storico.

Feste Tradizionali e Religiose

Macchiagodena (ore 18:00): Iniziano i festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Oggi sono previste le celebrazioni religiose solenni che aprono il weekend di festa del borgo.

Campobasso (ore 20:00): Si tiene l’evento “Benedizione 2026”, un momento di forte richiamo alla tradizione locale con celebrazioni in città.

Monteroduni: Continuano i festeggiamenti per San Michele Arcangelo. Dopo i riti religiosi del pomeriggio, la serata prosegue in Piazza Monumento con stand enogastronomici e intrattenimento musicale.

Baranello: Proseguono le festività per San Michele Arcangelo con una fiera-mercato, celebrazioni religiose e processioni e concerto dei Collage alle 21:30 in Piazza Santa Maria

San Giuliano del Sannio: È il giorno clou per la Parata dei Fucilieri di San Nicola. Le caratteristiche “scariche” dei fucilieri accompagnano la processione, rendendo l’atmosfera davvero unica.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 maggio

Bicincittà a Campobasso

Festa in onore di Santa Lucia a Macchiagodena

Ripamolisani: sale 17 Fesra della Sacra Sindone

Alle 18 al Teatro Fulvio di Guglionesi la Compagnia La Bottega dell’Attore porta in scema “Eclissi di maggio”

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena la commedia “Filomena Marturano”

Alle 18.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

Alle 21,30 Majamme live in Piazza Roma a Fossalto

11 maggio

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli