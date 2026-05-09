Mostre, presentazioni di libri, festival culturali e le principali feste tradizionali nei borghi, tra celebrazioni religiose, musica e ritiì
REGIONE – Il 9 maggio in Molise si apre sotto il segno della cultura, tra libri, mostre e tradizioni che animano città e borghi. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura. Nel pomeriggio il capoluogo diventa il centro di una doppia proposta letteraria: alle 18:00 la Fondazione ospita la presentazione del volume I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista di Giuseppe Tabasso, e in contemporanea la Libreria Risguardi accoglie l’autore Fabrizio Bartelloni con il libro Al vostro posto non ci so stare, insieme ad Annalisa Fratianni e Francesco de Lisio.
La giornata culturale si estende anche a Isernia, dove continua il festival Fatti Viva, dedicato alla poesia e ai linguaggi contemporanei, con incontri e reading nel centro storico.
Accanto agli appuntamenti culturali, il 9 maggio è anche un giorno ricco di tradizioni religiose e feste popolari. A Macchiagodena prendono il via i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, mentre a Campobasso, alle 20:00, torna l’evento Benedizione 2026, momento identitario molto sentito dalla comunità. Continuano le celebrazioni per San Michele Arcangelo a Monteroduni e Baranello, dove la serata si anima tra fiera‑mercato, riti religiosi e il concerto dei Collage in Piazza Santa Maria. A San Giuliano del Sannio è invece il giorno clou della suggestiva Parata dei Fucilieri di San Nicola, con le tradizionali “scariche” che accompagnano la processione e rendono unico il clima del borgo.
MOSTRE
Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso
GLI ALTRI EVENTI DEL 9 MAGGIO
Cultura e Libri
Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso
Campobasso (ore 18:00): Presso la Libreria Risguardi, presentazione del libro “Al vostro posto non ci so stare” di Fabrizio Bartelloni. Un incontro che vedrà la partecipazione di Annalisa Fratianni e Francesco de Lisio.
Isernia: Prosegue il festival “Fatti Viva” dedicato alla poesia e alla cultura, con incontri e reading nel centro storico.
Feste Tradizionali e Religiose
Macchiagodena (ore 18:00): Iniziano i festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Oggi sono previste le celebrazioni religiose solenni che aprono il weekend di festa del borgo.
Campobasso (ore 20:00): Si tiene l’evento “Benedizione 2026”, un momento di forte richiamo alla tradizione locale con celebrazioni in città.
Monteroduni: Continuano i festeggiamenti per San Michele Arcangelo. Dopo i riti religiosi del pomeriggio, la serata prosegue in Piazza Monumento con stand enogastronomici e intrattenimento musicale.
Baranello: Proseguono le festività per San Michele Arcangelo con una fiera-mercato, celebrazioni religiose e processioni e concerto dei Collage alle 21:30 in Piazza Santa Maria
San Giuliano del Sannio: È il giorno clou per la Parata dei Fucilieri di San Nicola. Le caratteristiche “scariche” dei fucilieri accompagnano la processione, rendendo l’atmosfera davvero unica.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 maggio
Bicincittà a Campobasso
Festa in onore di Santa Lucia a Macchiagodena
Ripamolisani: sale 17 Fesra della Sacra Sindone
Alle 18 al Teatro Fulvio di Guglionesi la Compagnia La Bottega dell’Attore porta in scema “Eclissi di maggio”
Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena la commedia “Filomena Marturano”
Alle 18.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”
Alle 21,30 Majamme live in Piazza Roma a Fossalto
11 maggio
Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto