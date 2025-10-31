Scopri le sagre di novembre 2025 in Molise: polenta, castagne, vino e tradizioni locali animano borghi con gusto, musica e cultura

REGIONE – Il mese di novembre in Molise è un invito a rallentare, assaporare e immergersi nella bellezza dei suoi borghi, dove la tradizione si fonde con la convivialità. Le sagre autunnali, distribuite tra le province di Campobasso e Isernia, offrono un calendario ricco di appuntamenti dedicati ai prodotti tipici, alla cultura contadina e alla riscoperta delle radici locali.

Nel fine settimana del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, a Guardiaregia si svolge Cantine DiVine, un percorso enogastronomico tra le cantine storiche del borgo. Degustazioni di vini locali, piatti della tradizione, musica itinerante e visite guidate rendono l’evento un vero e proprio viaggio nei sapori e nella storia del territorio.

A Sant’Agapito, il 1° novembre, si rinnova la Festa della Castagna, giunta alla sua 14ª edizione. Caldarroste, dolci tipici, musica dal vivo e mercatini animano il centro del paese, trasformandolo in un luogo di festa e condivisione. Un’occasione perfetta per celebrare il frutto simbolo dell’autunno e vivere l’atmosfera calorosa della comunità locale.

Tra gli eventi più attesi, spicca la Sagra della Polenta di Macchiagodena, in programma il 23 e 24 novembre. Nel cuore dell’Alto Molise, questo appuntamento celebra uno dei piatti più rustici e amati della cucina italiana. La polenta viene servita in diverse varianti, accompagnata da sughi tradizionali, formaggi locali e vino rosso. Il borgo si anima con mercatini artigianali, musica popolare e laboratori gastronomici, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

Le sagre di novembre in Molise non sono solo appuntamenti gastronomici, ma veri e propri momenti di incontro, memoria e valorizzazione del territorio. Tra castagne, polenta, vino e musica, il Molise si racconta con semplicità e passione, regalando esperienze che scaldano il cuore e il palato.