Salotto Letterario: l’estate classica tra Bojano e San Polo

Il 6 agosto il Salotto UMDI Filitalia-Molise Noblesse celebra l’estate con letture, poesia e riflessioni tra i classici. Appuntamento al Parco Anna Casino Spina

BOJANO – L’estate come tema centrale del Salotto che si terrà mercoledì 6 agosto alle ore 16:00 presso il Parco Anna del Casino Spina. Ci sarà, la scatola delle meraviglie, dove ognuno pesca ciò che il Destino gli ha riservato. Letture, testi poetici propri e altrui, canzoni, improvvisazioni tra le colline molisane

“L’ardore dell’estate fu affidato a uccelli muti e l’indolenza richiesta a una barca di lutti senza prezzo attraverso anse di amori morti e profumi estenuati”. “L’estate” è il titolo del salotto che si terrà mercoledì 6 agosto al Parco Anna Casino Spina di Bojano – San Polo Matese. L’incipit di Arthur Rimbaud si cala perfettamente sul tema del Salotto Letterario Molise Noblesse Filitalia, che ha scelto L’ESTATE per un momento di riflessione sulla stagione della leggerezza nei classici.

Il Salotto Letterario nasce come spazio di condivisione, dove la letteratura diviene strumento di ascolto, creando uno spazio in cui la stagione calda non è solo da sfondo, ma diventa protagonista.

L’evento durerà 90 minuti e sarà aperto a tutti. ”Porta un libro e tornerai con un’idea” è il motto del salotto letterario: non si legge solo per piacere, ma per aprire nuove porte, nuove prospettive, verso l’altro, ma soprattutto verso se stessi. L’estate, con il suo tempo dilatato e il bisogno di leggerezza profonda, è il momento perfetto per lasciarsi ispirare. Nell’epoca della fretta e della comunicazione rapida, il salotto letterario si propone come uno spazio di pausa, dove ogni libro non è solo una storia da leggere, ma uno stimolo per confrontarsi, pensare, immaginare.

Letture, improvvisazioni, testi poetici, canzoni, pubblicità, film, musica racconti, immagini…il Salotto Letterario in outdoor toccherà aspettative di divertimento, relax e avventura senza fine, benessere, rigenerazione, gioia, un’energia inesauribile, una forza, caldo, sudore, connessione, conoscenza, libertà, vacanze, leggerezza, corpi che si scoprono, tramonti lenti.

Organizzato da Centro Studi Agorà, Umdi Un Mondo d’Italiani, Filitalia International, Molise Noblesse, Aitef, Ippocrates, Casa Molise, si avvale della preziosa collaborazione dei giovani in Servizio Civile, progetto “Special Guest2” e le ragazze e i ragazzi della Youth Commission guidata da Federica Napoletano.

A condurre il pubblico in questo viaggio tra le molteplici sfumature della bella stagione, sarà Mina Cappussi giornalista, ideatrice del Salotto letterario, e direttore del quotidiano internazionale UMDI Un Mondo D’italiani, con le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile Universale coinvolti nei progetti culturali di Molise Noblesse Filitalia: Valentina Pisano, Alessia Cioffi e Marco Monaco. Special guest sarà Alessio Spina, cultore di Dante e protagonista indiscusso del ciclo “Dante a castello”, con la partecipazione di Emilia Petrollini e Rosangela Tedeschi da Isernia.

Ci sarà, come al solito, la scatola delle meraviglie, dove ognuno pesca ciò che il Destino gli ha riservato e non mancherà un momento conviviale, per confrontarsi in vista dell’edizione 2025 della fortunata manifestazione Dante a Castello, fissata al prossimo 21 agosto.

­Molise Noblesse cos’è?

è la risposta dei giovani di Bojano al doodle virale “Il Molise non esiste”. Il Molise, dunque, esiste, ed è nobile. Per tradizioni, per storia, per accoglienza, per bellezze naturali, per dignità del suo popolo, discendente dei fieri Sabini. I Salotti Letterari sono parte integrante del progetto Molise Noblesse, Movimento per la Grande Bellezza di una Piccola Regione, volto a costruire una immagine del Molise che sia appetibile all’esterno con un focus sui comuni piccoli e piccolissimi,scrigni di magia architettonica, urbanistica, paesaggistica, della narrazione antropologica, religiosa e del mito; gettare le basi per una lettura consapevole, da parte degli stessi molisani, della Nobiltà del Molise, affinché ne diventino consapevoli sostenitori e orgogliosi appartenenti; costruire forme di promozione della Regione Molise attraverso studi, ricerca, convegni, Caffè Letterari, cineforum,concerti, mostre, mettendo sotto la lente gli intellettuali molisani emigrati, personaggi e personalità della storia regionale.

Filitalia International

è un’organizzazione no-profit, fondata nel 1987 a Philadelphia (USA) dal dr Pasquale Nestico, noto cardiologo, che promuove e preserva il patrimonio, la lingua e le tradizioni italiane in tutto il mondo. L’obiettivo di Filitalia International è consolidare e ampliare la cultura, la tradizione e il patrimonio italiano attraverso eventi sociali e umanitari. Filitalia offre numerosi benefit ai suoi soci, tra cui borse di studio per i soci più giovani, corsi di lingua italiana, eventi di networking per giovani professionisti ed eventi culturali per vivere e conoscere in prima persona la cultura italiana, International Exchange Program, grazie alle donazioni di benefattori, tra cui Robert Facchina. Attualmente guidata da Saverio Nestico.