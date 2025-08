Sagra delle Vredocchie 2025: festa autentica a Santa Croce

A Santa Croce di Magliano torna la Sagra delle Vredocchie 2025: gusto, tradizione e musica popolare per un’esperienza molisana da non perdere

SANTA CROCE DI MAGLIANO – Il cuore pulsante del Molise torna a battere a ritmo di tradizione con l’attesissima Sagra delle Vredocchie, in programma il 5 agosto. Un appuntamento che unisce sapori autentici, cultura locale e convivialità, celebrando le vredocchie: le tipiche fettuccine fatte a mano, piatto simbolo della cucina santacrocese.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e dalle associazioni culturali del territorio, punta a valorizzare le eccellenze gastronomiche locali, con stand enogastronomici, laboratori dedicati alla pasta fatta in casa e cooking show condotti da cuochi molisani. Non mancheranno momenti di musica popolare, balli tradizionali e giochi per bambini, per una festa aperta a tutte le età.

La manifestazione prevede un ricco programma serale con il concerto del gruppo Onda d’Urto. Lungo le vie del borgo, sarà possibile ammirare artigiani all’opera, scoprire antichi mestieri e gustare piatti come vredocchie al sugo, alla molisana e varianti vegetariane.

La Sagra delle Vredocchie non è solo un evento gastronomico, ma una celebrazione della comunità.