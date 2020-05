Sanificazione e mascherine, i chiarimenti di Gianluca Di Rita (Futurpharma Molise)

CAMPOBASSO – Un’accurata analisi dei dispositivi protettivi dal COVID-19 attualmente disponibili e le corrette modalità di sanificazione degli ambienti in cui operano i farmacisti. Sono stati questi i temi principali del focus promosso dall’associazione di farmacisti Futurpharma, che si è svolto in modalità webinar domenica 10 maggio. Un appuntamento che ha visto collegati molti farmacisti, alcuni dei quali anche dall’estero.

Il responsabile di Futurpharma Molise, Gianluca Di Rita (foto), ha chiarito tutti i dubbi sulle mascherine attualmente in commercio, le modalità d’uso e le modalità per rilevarne la certificazione. “Anche se in questo momento – ha ribadito – “il distanziamento sociale resta la miglior forma di protezione”.

“Futurpharma ha sentito il bisogno di ringraziare tutti i farmacisti, che hanno avuto un grande coraggio nell’affrontare questa emergenza sanitaria”, ha invece detto la presidente dell’associazione Rossana Matera. “Lo scopo è quello di percorrere insieme un’unica strada volta a supportare in prima linea il Sistema Sanitario Nazionale. In questi ultimi anni la nostra categoria è stata penalizzata. E’ un momento difficile per tutti i farmacisti che si sono adoperati per stare vicini ai pazienti – sottolineo pazienti, e non clienti – in questo periodo e hanno dato un chiaro segnale di esserci nel nostro Paese. In questo contesto, abbiamo assistito anche al grave problema dei costi elevati delle mascherine”.

Nel corso del webinar, altra riflessione importante è stata quella relativa alla sanificazione dei luoghi di lavoro e nello specifico delle farmacie. “I titolari di farmacia”, ha detto Giuseppe Alagna, farmacista territoriale, formatore sicurezza luoghi di lavoro e consulente scientifico di Futurpharma, “provvedono affinché i luoghi di lavoro vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. Tra le misure migliori c’è la sanificazione con ozono”.