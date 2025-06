Sanità: buona adesione dei medici al concorso dell’Asrem, 27 domande per 8 posti

CAMPOBASSO – Buona risposta al concorso per titoli ed esami emanato dall’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di otto medici nella disciplina di anestesia e rianimazione. Sono state 27 le domande di partecipazione, di cui quattro da parte di specializzati e 23 specializzandi.

Da tempo la sanità pubblica molisana registra carenze di personale medico, in particolare anestesisti e rianimatori, oltre a una scarsa adesione dei camici bianchi a concorsi e avvisi per la ricerca di personale, alcuni andati addirittura deserti. Quest’ultimo caso, dunque, rappresenta un segnale positivo sull’attrattività del comparto sanitario pubblico molisano che fa sperare in una inversione di tendenza.