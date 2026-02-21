Sanremo, una campana per Carlo Conti: è realizzata dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone

AGNONE – Carlo Conti riceverà in dono una campana della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone appositamente realizzata per celebrare l’edizione 2026 del Festival di Sanremo. La campana in bronzo, 21 centimetri di diametro per 7 kg di peso, sarà consegnata nell’ambito dell’iniziativa “Casa Molise a Sanremo” alla quale anche il Comune di Agnone ha aderito. Durante la settimana del Festival saranno esposti vari prodotti locali, dal rame ai formaggi ai dolci artigianali. Le tipicità agnonesi saranno in mostra nello spazio di “Casa Molise”, a pochi passi dal Teatro Ariston, in uno dei luoghi più frequentati durante la manifestazione, piazza Bresca.

L’iniziativa nasce dall’idea dell’Associazione Amici del Morrutto e Ps Live Group. “Siamo orgogliosi di essere presenti a Sanremo – commenta il sindaco di Agnone, Daniele Saia – La rappresentazione più autentica della nostra comunità sarà in vetrina in un luogo magico, crocevia di artisti, personalità politiche e protagonisti del mondo televisivo e giornalistico. È un modo per far conoscere le nostre tradizioni. Ci auguriamo che Carlo Conti possa apprezzare il dono della campana e venire a trovarci per scoprire tutte le meraviglie della nostra città. L’invito è sempre valido”.