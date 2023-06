Scomparsa di Silvio Berlusconi, il cordoglio di Vincenzo Niro

REGIONE – “La notizia della scomparsa del presidente Silvio Berlusconi ci commuove e ci addolora. Non posso che rivolgere, a nome mio e di tutto il movimento dei Popolari per l’Italia Molise, sentite condoglianze ai familiari”. È quanto dichiara in una nota l’ex assessore regionale Vincenzo Niro.

“Berlusconi è stato senza dubbio – aggiunge – uno dei personaggi italiani più influenti degli ultimi quaranta anni di storia del nostro Paese, nel mondo dell’informazione, dello sport, dell’economia e ovviamente della politica. Fondamentale per la nascita del centrodestra e figura di prestigio riconosciuta in tutto il mondo. Al di là dei tanti commenti che si possono fare, mi piace ricordare – conclude Niro – la sua incredibile energia, vitalità, il suo innato entusiasmo e la sua capacità di non mollare mai dinanzi alle difficoltà. Un esempio di coraggio e voglia di vivere per tutti”.