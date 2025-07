Scuola Futura Italia, il Pertini a Osaka per l’esposizione universale Expo 2025

OSAKA – 15-22 luglio 2025 Campobasso e il Molise, con l’Istituto di Istruzione Superiore “Perini-Montini-Cuoco”, eccellenza educativa italiana, volano in Giappone per partecipare ad “Expo Osaka 2025”. Dal 15 al 22 luglio 2025, in occasione della settimana tematica dedicata all’education, il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove e realizza una tappa internazionale del campus itinerante Scuola Futura Italia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere a livello nazionale ed internazionale la partecipazione dell’Italia e delle scuole a Expo Osaka 2025, valorizzando la cultura educativa, i modelli didattici innovativi, la filiera formativa tecnologica e professionale italiana, nonché le buone pratiche, con particolare riferimento alle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra scuole, istituzioni e il mondo della formazione, con l’obiettivo di proiettare l’Italia come leader nel campo dell’educazione.

Protagonista ad Osaka l’Istituto di Istruzione Superiore molisano guidato dal dirigente Umberto Di Lallo, scuola polo nazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito impegnata nello sviluppo di modelli didattici innovativi nell’ambito del PNRR Istruzione. Dal 15 al 22 luglio la scuola molisana in vetrina in ambito internazionale. Venerdì 18 luglio, in particolare, attività istituzionale presso il Padiglione Italia, presentazione delle delegazioni scolastiche e delle buone pratiche della scuola italiana, Next Gen Working session. Il Pertini svolgerà attività con le scuole pubbliche giapponesi e con quelle internazionali del Kansai. Saranno gli studenti Di Biase Giada della 3F e Vessecchia Luca Pio della classe 4C dell’Istituto Biotecnologico, volati nella città nipponica con il docente Mario Ferocino, a presentare la Scuola molisana e ad illustrare il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

“Progettare la società futura per le nostre vite” è il tema dell’Expo 2025 di Osaka, proteggere e salvare le vite degli individui, valorizzare le persone ed espandere il loro potenziale, potenziare il capitale sociale e la partecipazione degli individui generando comunità sono i sottotemi. L’Italia illustrerà la struttura del sistema educativo nazionale per confrontarsi, con curiosità e consapevolezza, con quello giapponese. Nel giorno conclusivo delle attività (sabato 19 luglio) le restituzioni dei gruppi di lavoro saranno svolte alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La trasferta nel Paese asiatico offrirà ai ragazzi del Biotecnologico anche la possibilità di vistare alcuni dei maggiori siti d’interesse della città di Kyoto (Tempio d’oro – Kinkaku- Ji, Area di Kiyomizu-Dera, Santuario Fushimi Inari-Taisha) e di Hiroshima (Tempio di Miyajima, del Museo e del Parco della Pace). Una prestigiosa occasione per esportare all’estero il meglio della scuola italiana, per approfondire temi di stretta attualità, per confrontarsi con istituti e sistemi scolastici diversi, per conoscere da vicino un Paese dalla cultura millenaria, dove antiche tradizioni convivono con innovazioni futuristiche. Una incredibile chance di crescita e formazione nella terra del Sol Levante per i ragazzi del “Pertini”. Un riconoscimento importante per una scuola in movimento, innovativa, inclusiva, all’avanguardia, al passo con i tempi grazie ai modelli didattici sempre più avanzati.