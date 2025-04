Seconda Giornata Nazionale del Made in Italy alla Cantina Cooperativa Val Tappino

CAMPOBASSO – Sarà all’insegna della tradizione e dell’arte del vino il prossimo appuntamento organizzato dall’assessorato regionale alle attività produttive, per le celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy. Oggi, 10 aprile, gli studenti dell’IISS “Galanti” di Campobasso e l’IC “Barone” di Baranello visiteranno la Cantina Cooperativa Valtappino per scoprire i 57 anni di storia di questa realtà, partendo dalla tradizione vitivinicola del Molise fino ad arrivare a una nuova cultura del produrre vino. L’evento sarà a partecipazione libera e si terrà a partire dalle ore 9:30 presso l’azienda, situata in contrada Mascione 10, a Campobasso.

Giunti alla metà del percorso, l’assessore alle attività produttive Andrea Di Lucente esprime grande soddisfazione per l’ottimo andamento degli eventi che si stanno svolgendo nell’ambito delle celebrazioni della Seconda Giornata del Made in Italy: “L’agenda ricca di appuntamenti ha visto una partecipazione entusiasta di aziende specializzate in settori strategici del nostro sistema produttivo e il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio. È stato particolarmente significativo poter vedere dal vivo i processi produttivi, le tecnologie innovative e le competenze che rappresentano l’eccellenza del nostro Made in Italy. Incontri come questi permettono ai giovani di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e, alle imprese, di raccontare il valore della propria attività, contribuendo a rafforzare il legame tra formazione e industria. Ringrazio tutte le realtà coinvolte per l’impegno e la disponibilità dimostrata. Abbiamo ancora diversi appuntamenti ancora in programma – ha concluso – proseguiremo infatti fino al 30 aprile, con la certezza che la valorizzazione del nostro saper fare sia una leva fondamentale per costruire futuro e crescita”.