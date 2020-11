Shopping di Natale 2020: la campagna Confcommercio Molise

CAMPOBASSO – Da anni nel periodo natalizio Confcommercio Molise promuove una campagna volta a sensibilizzare i cittadini all’acquisto presso i negozi della regione che, per la loro fragilità, corrono il rischio di essere stritolati dalla grande distribuzione e dalle grandi piattaforme on line.

“Una campagna – dichiara il direttore regionale Irene Tartaglia – che da oggi rilanciamo con forza, per questo chiediamo a tutti di concentrare nelle prossime settimane il proprio shopping nei negozi molisani, siano essi fisici che ecommerce. Da sempre crediamo che acquistare nei negozi di quartiere, nei nostri centri storici e nei nostri paesi, sia un gesto di amore verso la nostra terra. Ma in questo periodo critico determinato dalla crisi economica causata dalla pandemia, oltre a rappresentare un gesto di solidarietà, è senza dubbio decisivo per il futuro e per la sopravvivenza sociale ed economica del nostro stesso territorio”.