Si ride con ‘Nduccio al Lido Ottanta di Petacciato

PETACCIATO – Il comico pescarese ‘Nduccio torna in Molise per esibirsi a Petacciato. Appuntamento questa sera al Lido Ottanta. Cena alle ore 20,30 e spettacolo alle ore 22,30.

Al secolo Germano D’Aurelio, questo abruzzese purosangue è decisamente celebre: chi ha sentito almeno una volta parlare di “Radio Cafone”, “Sott’a la capanna”, “Lu ssetacce” o “Zappa Rap” non può non conoscerlo. Il suo nome potrebbe far pensare a un tipo particolare, in realtà, assistendo a un suo show, il pubblico si accorge… che è proprio così.

Senza dubbio, ‘Nduccio ha fatto della sua provenienza la propria forza: con lui, infatti, ci troviamo di fronte al maggiore esponente della comicità popolare di questi ultimi anni. Divertimento assicurato, assolutamente da non perdere.