Silvia Mezzanotte con Simone Sala in concerto a Oratino: ecco quando

Domenica 31 luglio al via la IV° Edizione di Oratino MAC – Musica, Arte e Cultura in programma anche il 18 e 19 agosto

ORATINO – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la IV edizione di Oratino MAC – Musica, Arte e Cultura, soltanto cinque i giorni che ci separano dal primo dei tre appuntamenti, tutti da vivere, organizzati per quest’anno. Ad aprire questa edizione sarà la meravigliosa cantante Silvia Mezzanotte che, con la sua suadente voce, accompagnerà – per vedere insieme il sorgere del sole – le note del Direttore Artistico del Festival e pianista Simone Sala e del bassista Lorenzo Mastrogiuseppe.

La scelta di riproporre il Concerto all’alba è stata presa senza alcun dubbio o esitazione, soprattutto in virtù del grande successo ottenuto lo scorso anno.

“L’anno scorso – ha dichiarato il Direttore Artistico Simone Sala – ho portato in scena, per la prima volta, il Concerto all’alba. È stata una novità che mi ha fatto e ha fatto vivere grandi emozioni. È stata Silvia Mezzanotte – colpita e affascinata dall’evento e dal video dello scorso anno – a propormi la sua partecipazione. Chiaramente la Direzione Artistica e l’Amministrazione ha accolto con grande piacere la richiesta. Per questo motivo il concerto è stato nuovamente inserito negli eventi. Sarà ancora più bello perché, insieme a me, ci saranno Silvia Mezzanotte e Lorenzo Mastrogiuseppe”.

“Ripercorrerò le tappe più importanti della mia carriera – ha dichiarato Silvia Mezzanotte – e lo farò soltanto in acustico. Ci sarà anche qualche chicca speciale appositamente per guardare l’alba insieme ai presenti”.

“L’entusiasmo, come per ogni edizione – ha aggiunto il Direttore Artistico Simone Sala – è sempre tantissimo. Ogni edizione cerchiamo di proporre qualcosa di diverso, di accattivante. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere un’importante novità: la presenza dell’attore Christian De Sica che – a nostro avviso – rappresenta un’occasione di grande visibilità e prestigio per la nostra Regione”.

L’evento, anche quest’anno, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Oratino che fin dal primo anno ha lavorato alacremente per la buona riuscita degli eventi e dalla Regione Molise, in particolare dall’Assessorato alla Cultura.

Appuntamento, dunque, domenica 31 luglio alle ore 05:30 al Tratturello di Oratino con il “Concerto all’alba”. A seguire, il 18 agosto sul palco di Piazza Giordano, salirà “Daniele Gorgone Trio” insieme alla voce di Ileana Mottola. Chiusura col botto il 19 agosto con lo spettacolo “Una serata tra amici” di Christian De Sica accompagnato da Pino Strabioli.

Ricordiamo che l’ingresso – agli appuntamenti del 31 luglio e del 18 agosto – è gratuito e non occorre la prenotazione. Per quanto riguarda lo spettacolo di Christian De Sica i biglietti, il cui costo è di €10, sono disponibili al sito ciaotickets.it