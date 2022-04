Sisma 2018: Molise, ok ad aumento personale per ricostruzione

CAMPOBASSO – “Le difficoltà di gestione del personale nella Pubblica amministrazione non possono e non devono essere d’ostacolo alla ricostruzione post sisma 2018 in basso Molise e oggi facciamo un passo avanti importante perché diamo alla struttura commissariale la possibilità di utilizzare ulteriore personale che si occuperà di tutte le attività di ricostruzione”. Così il parlamentare molisano Antonio Federico (M5s), relatore del decreto Energia e promotore di un emendamento approvato ieri in commissione Ambiente alla Camera dei deputati.

“La mia proposta – spiega – consente di supportare la struttura commissariale chiamata a ricostruire le zone colpite dal terremoto dell’agosto 2018 tramite personale interno alla Regione o agli enti strumentali ad essa collegati, con compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Questo consentirà alla stessa struttura commissariale di essere più funzionale ed efficiente, superando le difficoltà di gestione del personale che si registrano nella Pubblica amministrazione, una delle concause dei ritardi nella ricostruzione”.

“Lo scopo dell’emendamento – continua il deputato – è infatti quello di accelerare tutte le attività legate al post sisma e trasformare in opere tangibili i 39 milioni di euro già da tempo a disposizione del commissario. Ora – conclude – ci sono le risorse umane ed economiche utili ad operare al meglio sul territorio e dare risposte immediate a centinaia di famiglie e imprese colpite, prima dal sisma e poi piegate dalla pandemia, non si perda altro tempo”.